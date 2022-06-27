بعيدًا عن الزراعة والكريمات.. 5 أغذية سحرية لشعر لامع

- الزنك: يؤدي هذا العنصر دورًا رئيسيًّا في صحة فروة الرأس، فهو يصلح أنسجة الشعر ويساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر، وتم ربط تساقط الشعر بنقص الزنك؛ لكن بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في هذا العنصر قد يؤدي إلى نتائج سلبية؛ ولذلك يُنصح بتناول الزنك من خلال الأطعمة الكاملة المليئة بالزنك مثل السبانخ والعدس.