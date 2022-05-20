بلا آثار جانبية يقينية.. دراسة حديثة تكشف عن "أطعمة تعالج حَب الشباب"

لكن الباحثين حذروا من أن تأكيد دور "أوميغا 3" في تقليل حَب الشباب يتطلب إجراء المزيد من الدراسات والاختبارات على نطاق أوسع، ومعرفة أي آثار جانبية محتملة، والجرعات المثلى من الأحماض الدهنية.