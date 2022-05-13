بين استخدام وتعارض.. مخاطر محتملة لـ"الميلاتونين" تنبه لها "الغذاء والدواء"

وأضافت أن من استخدامات مكمل الميلاتونين الغذائي؛ المساهمة في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت، كذلك المساهمة في تقليل الوقت المستغرق للخلود للنوم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي لعدة مخاطر محتملة منها حدوث صداع للشخص والغثيان والدوخة.