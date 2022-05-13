بين استخدام وتعارض.. مخاطر محتملة لـ"الميلاتونين" تنبه لها "الغذاء والدواء"

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الإفراط في تناول مكمل الميلاتونين الغذائي، قد ينتج عنه مخاطر محتملة عدة منها الصداع والدوخة والغثيان.
وأشارت "الهيئة" إلى أن هرمون الميلاتونين يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تنظيم دورة النوم للإنسان، ويرتبط إفرازه بالمؤثرات الضوئية حول الشخص، حيث يزداد في الظلام ويقل عند وجود الضوء، كما ينخفض إنتاجه مع تقدم العمر.
وأضافت أن من استخدامات مكمل الميلاتونين الغذائي؛ المساهمة في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت، كذلك المساهمة في تقليل الوقت المستغرق للخلود للنوم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي لعدة مخاطر محتملة منها حدوث صداع للشخص والغثيان والدوخة.
كما نبهت لتعارضه مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وأدوية السكري ومنع الحمل، لذا يوصى باستخدامه تحت إشراف طبي.