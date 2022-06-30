"تتوقع أن يحدث الأسوأ".. 4 طرق تُخلص دماغك من "التهويل والقلق"

- ضبط "النقد الداخلي" ضد نفسك

يمكن أن يكون الدافع وراء التهويل بسبب "النقد الداخلي" ضد النفس، ويجب أن يُعَوّد الشخص نفسه على تجنب التفكير بعاطفية.. فعندما يحدث هذا، حاول أن تتخيل الأمور من منظور مختلف، بمعنى محاولة معرفة ما يمكن أن يتحدث به شخص آخر في موقف مشابه، وتحديد ما إذا كان النقد الداخلي مفيدًا أو مبررًا.