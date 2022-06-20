"تجربة على الفئران" تثبت قدرة تقنية جديدة على "تجديد خلايا القلب"

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي للدراسات روبرت شوارتز: "عندما تم حقن كلا عاملي النسخ في قلوب الفئران البالغة المصابة بالاحتشاء، كانت النتائج مذهلة، وجد المختبر أن خلايا عضلة القلب تتكاثر بسرعة خلال يوم واحد، بينما تم إصلاح القلوب في الشهر التالي إلى شكل يقارب وظيفة ضخ القلب الطبيعية مع وجود ندبات طفيفة".