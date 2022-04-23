تَجَنّبها قدر الإمكان.. 4 أطعمة تسرّع من إصابتك بالخرف

الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات المكررة أو الكربوهيدرات البسيطة هي الأطعمة التي يتم تجريدها من قيمتها الغذائية، وهو أمر يمكن أن يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الجلوكوز بمرور الوقت؛ حيث تتفكك هذه الأطعمة في مجرى الدم بسهولة ويمكن أن يكون هذا التقلب في الجلوكوز عامل خطر للإصابة بالخرف إلى جانب مرض السكري من النوع 2.