تَجَنّبها قدر الإمكان.. 4 أطعمة تسرّع من إصابتك بالخرف

وفقًا لدراسة نُشرت في The New England Journal of Medicine، زادت مخاطر الإصابة بالخرف بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم المصابين أو غير المصابين بداء السكري.