تَجَنَّبْ حِفظ هذه الأطعمة في الثلاجة.. خطر على حياتك

نشر موقع WeChat الصيني، قائمة تتضمن مجموعة من الأطعمة التي يُمنع حفظها في الثلاجة؛ لأنها تفقد خواصها الغذائية وقد تتحول إلى مصدر للخطر على الصحة، ومن ضمنها التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة.

وبحسب الموقع الصيني؛ فإن الكثيرين ينظرون للثلاجة كخزانة يمكنهم وضع كل شيء فيها. ولكن هذه نظرة غير صحيحة وقد تشكل خطورة على الحياة.

ويضيف: أولًا، من الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في الثلاجة تمتص الرطوبة، وبالتالي تبدأ بإنتاج سموم فطرية تسبب أمراض الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك وفق "البيان"؛ فمن الخطأ حفظ الفواكه الاستوائية في الثلاجة مثل الموز والليتشي وغيرها؛ لأنها تفقد فوائدها وتتحلل بسرعة بسبب الرطوبة، كما أن البيئة منخفضة الحرارة، تساعد على تكاثر البكتيريا في الفواكه وإنتاج السموم الفطرية.

ولا يُنصح بحفظ منتجات المعكرونة مثل الشعيرية غير المطبوخة في الثلاجة أيضًا.

ويشير الكاتب إلى أنه لا يُنصح بحفظ الخضروات المخمرة في الثلاجة أيضًا، وكذلك الأعشاب الطبية؛ لأن وجودها بجانب المواد الغذائية خلال فترة طويلة يجعلها تمتص الرطوبة، وتتوغل فيها بكتيريا مختلفة؛ مما يُفقدها جميع خصائصها المفيدة.