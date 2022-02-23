تحذير.. تناول الحلويات بشكل مفرط قد يُفقدك البصر

على الرغم من كونها الملجأ للكثير من البشر للإحساس بالسعادة، إلا أن الدراسات الأخيرة حذرت من التناول المفرط للمأكولات السكرية "الحلويات" التي قد تصيب مستهلكيها بمرَضَي السكري والعمى.

وقال خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ: "شخص يسيء تناول الحلويات يومًا بعد يوم، وبعد فترة يصاب بالسكري من النوع الثاني، وبعد فترة تحدث مضاعفات خطيرة تشكل له عقبات في الحياة؛ العمى أو الفشل الكلوي أو القدم السكرية".

وأشار الخبير الروسي وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن الاستهلاك غير المنضبط للمشروبات الغازية السكرية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام على وجه الخصوص.

وفي وقت سابق، أوضح أحد خبراء التغذية عدة طرق لكيفية تقليل الضرر الناجم عن الأطعمة الحلوة.