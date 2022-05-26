تحذير طبي.. في هذه الحالة تناوُل الخضار قد يكون مميتًا

ووفق "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة إلى أنه في حالة الحساسية من البقدونس أو البصل "قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص". كما أن عدم تحمل هذه المنتجات سبب للامتناع عن تناولها، ولكن هذا التأثير يكون عادة مؤقتًا؛ أي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ثانية بعد مضي ستة أشهر.