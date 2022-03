تساعد في التخلص من دهون "البطن".. 4 عصائر في وصفة سحرية

لذلك إذا كنت تحاول إنقاص دهون البطن؛ فإن العصائر الصحية تُعد إضافة جيدة لنظامك الغذائي؛ فهي تساعدك على البقاء ممتلئًا حال تناولك كوبًا واحدًا في بداية صباحك أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار؛ وذلك بحسب تقرير نشره موقع "Eat This Not That".