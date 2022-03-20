تساعد في التخلص من دهون "البطن".. 4 عصائر في وصفة سحرية

2- السبانخ والأفوكادو مع بذور الكتان

إضافة بذور الكتان في هذا العصير الذي يحتوي على السبانخ والأفوكادو لن يساعدك فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ ولكن له بعض الفوائد الصحية الإضافية، فبذور الكتان مليئة بالقشور، وهي مركبات نباتية تُظهر فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السرطان وتوازن الهرمونات.