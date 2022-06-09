تظهر على الأصابع.. علامة "أقل شهرة" تشير للإصابة بمرض الكبد الدهني

وكشفت مؤسسة Mount Sinai الصحية العلامات المنذرة التي يمكن أن تكشف عن هذا العارض منها زيادة ليونة الأظافر، وزيادة ليونة بطانة الأظافر، وتشكيل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة، وأظافر تبدو وكأنها شبه مفصولة عن سطح الجلد، ودفء أو احمرار الجلد الموجود أسفل سطح الأظافر، وتحدب سطح الأظافر بشكل قد يجعله أشبه بالملعقة المقلوبة.