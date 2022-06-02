تعاني ألمًا في الحلق.. خبيرة تنصحك بـ4 أطعمة توفر لك الحماية

وتابعت: "تحتوي بذور الشوفان على مواد لها خصائص مضادة للالتهابات، وتمنح الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة ضئيلة جدًّا من الكوليسترول، ولكنها غنية بالألياف الغذائية"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".