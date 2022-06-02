تعاني ألمًا في الحلق.. خبيرة تنصحك بـ4 أطعمة توفر لك الحماية

قالت خبيرة تغذية: إن عصيدة الشوفان ومرق الدجاج والآيس كريم والزبادي، تساعد على تخفيف الألم في الحلق.
وتشير الدكتورة ليزا يانغ، في حديث لموقع "Eat This، Not That"، إلى أن هذه الأطعمة أكثر فعالية من المواد الغذائية الأخرى في تقليل الألم في الحلق.
وتضيف: من الضروري الاهتمام بالشوفان؛ حيث تعتبر الأطعمة ذات الملمس الناعم والبنية الناعمة ويسهل بلعها ومرورها في المريء والجهاز الهضمي الأنسب لأنها تساعد على تقليل الألم في الحلق".
وتابعت: "تحتوي بذور الشوفان على مواد لها خصائص مضادة للالتهابات، وتمنح الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة ضئيلة جدًّا من الكوليسترول، ولكنها غنية بالألياف الغذائية"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وأردفت: "الزبادي غني بالكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك"؛ فيما تنصح الخبيرة بتناول الأطعمة الساخنة مثل مرق الدجاج، الذي يمكنه تثبيت توازن الكهرل (الإلكتروليت) في الجسم بفضل احتوائه على الصوديوم.
ووفقًا لها، فالآيس كريم يساعد أيضًا على تخفيف الألم في الحلق والحفاظ على مستوى تفاعل الإماهة.