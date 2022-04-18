تعاني من ارتفاع السكر بالدم.. 4 بهارات مهمة تُغَير حياتك

من المعروف أن مرض السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير؛ لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على اختياراتك الغذائية؛ قد يكون أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري غير المرغوب فيه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".