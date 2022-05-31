تفشٍّ أكبر وغير عادي.. هنا "التسلسل الجيني الأول لجدري القردة"!

وتم تأكيد أربع حالات من جدري القردة عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في سويسرا بواسطة مختبر علم الفيروسات في مستشفيات جامعة جنيف (HUG)، وهو جزء من CRIVE، الذي تم تكليفه من قِبَل المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة (FOPH) بمراقبة هذا النوع من الأحداث.