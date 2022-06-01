تقديرًا للجهود العظيمة التي يقدمانها للأسرة.. العالم يحتفل باليوم العالمي للوالدين

يحتفل العالم، في اليوم الأول من يونيو من كل عام، باليوم العالمي للوالدين؛ وفقًا لقرار الجمعية العام للأمم المتحدة عام 2012؛ حيث يُعد فرصة لتكريم الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة.