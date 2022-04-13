تقرير أوروبي يكشف: "سالمونيلا كيندر" ضربت 9 دول والإصابات 150

وأضاف البيان أن "الإصابات حصلت خصوصًا لدى أطفال دون سن العاشرة، وتم الإبلاغ عنها في 9 بلدان أوروبية هي: (ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، والنروج، وهولندا، والسويد".