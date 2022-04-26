ثلاث حقائق بسيطة عن الدوار.. تعامل معها باهتمام

وقال حسب "روسيا اليوم"، إن الحقيقة الأولى أن 90 بالمئة من حالات الدوار سببها مشكلات في الأذن الداخلية، التي توجد فيها دوائر نصفية مسؤولة عن الإحساس بالموقع والمكان: قنوات ومستقبلات، تشعر بقوة الجاذبية. وأحيانا يتراكم فيها رمل الكالسيوم الذي يضغط على المستقبلات، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار، حتى الغثيان والتقيؤ.