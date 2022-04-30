جرعة تنشيطية للمرحلة التالية من كوفيد-19.. تصريح أمريكي يرسم الصورة

وأردف "فاوتشي" أنه سيكون من الصعب جدًّا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد فيروس كورونا بسبب عدة عوامل، ومن بينها قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة؛ مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات، وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.