"جفاف الفم".. قائمة بأبرز الأسباب الشائعة وطرق العلاج

تنتج مشكلة جفاف الفم حينما لا تستطيع الغدد اللعابية في الفم إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقائه رطبًا، ويحدث الجفاف عادة بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان.

ووفقًا لموقع "Onlymyhealth" سنتعرف على كل ما يخص مشكلة جفاف الفم.

وأشار التقرير إلى أن اللعاب يحسّن من قدرتك على التذوق، ويجعل من السهل مضغه وابتلاعه، علاوة على ذلك فإن الإنزيمات الموجودة في اللعاب صديقة لعملية الهضم، ويمكن أن تتراوح قلة اللعاب وجفاف الفم من كونها خفيفة إلى عدو لصحتك العامة بشكل عام.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فإذا كنت لا تفرز ما يكفي من اللعاب، فستلاحظ بالتأكيد مجموعة محددة من العلامات والأعراض أو بعضها في معظم الأوقات، تشمل العلامات الرئيسية لجفاف الفم:

- جفاف أو لزوجة في الفم

- صعوبة في المضغ والتحدث والبلع

- رائحة كريهة للفم

- جفاف أو التهاب الحلق

- صوت أجش

- لسان جاف

- اختلاف في حاسة التذوق

- لعاب سميك

ومن أهم الأسباب التي تجعل الغدد لا تنتج اللعاب بشكل كافٍ:

- الشيخوخة

- تناول أدوية معينة

- تلف العصب

- معالجة السرطان

- استخدام التبغ

- اعتلالات صحية أخرى (السكتة الدماغية، السكري، القلاع الفموي، إلخ).

ولعلاج هذه المشكلة في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى فحوصات الدم، والتصوير بالأشعة على الغدد اللعابية، وهناك اختبارات تقيس كمية اللعاب التي ينتجها فمك لتحديد السبب الدقيق لفمك الجاف، إذا اكتشف طبيبك سبب جفاف فمك وهو متلازمة شوغرن؛ فقد تكون هناك حاجة لأخذ خزعة من الغدد اللعابية في شفتك لإجراء مزيد من الاختبارات.

ويعتمد العلاج على سبب الجفاف، وتشمل خيارات العلاج الشائعة لجفاف الفم ما يلي:

ترطيب الفم

قد يكون ترطيب فمك هو العلاج المفضل الأول لجفاف الفم، ويمكن أن تشمل هذه الأدوية غسول الفم بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، واللعاب الاصطناعي أو المرطبات لترطيب فمك، ويمكن أن تكون غسولات الفم المصممة خصيصًا لجفاف الفم فعالة للغاية، ويمكنها أيضًا توفير الحماية ضد تسوس الأسنان.

تغيير الأدوية

إذا قال طبيبك إن بعض الأدوية هي سبب رئيسي وراء جفاف الفم؛ فستكون طريقة العلاج هي تعديل جرعتك أو إعطاؤك دواء آخر مناسبًا ولا يسبب جفاف الفم.

حماية الأسنان

حماية أسنانك مهمة لعلاج السبب الكامن وراء جفاف الفم؛ للتحكم في التسوس، وقد يرشدك طبيب الأسنان لـ"صواني الفلورايد"، التي تمتلئ بعد ذلك بالفلورايد لتتلف أسنانك طوال الليل، وقد ينصحك أيضًا باستخدامه أسبوعيًّا وشطفه لمنع تسوس الأسنان.

الدواء

قد يصف طبيبك أيضًا الأدوية التي يمكن أن تحفز إنتاج اللعاب، ويستخدم هذا الخيار في الغالب في حالات جفاف الفم الشديد، في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة؛ حتى التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في التعامل مع هذه الحالة.