"جنين ميت بنسبة 50%".. تحذير شديد اللهجة للحوامل: إياكنّ والمسكنات!

حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من مسكن الألم للأمهات الحوامل، موضحة أن تناول "إيبوبروفين" أو "باراسيتامول" أثناء الحمل يزيد من خطر الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت بنسبة 50%؛ حسبما توصلت إليه الدراسة.
ووجدت دراسة أجريت على 150 ألف حالة حمل، أن فرصة الولادة الميتة أعلى بنسبة 33%، وطالب الباحثون بإعادة تقييم النصائح الطبية في ضوء النتائج التي توصلوا إليها.
وتوصلت إلى أن النساء الحوامل اللائي يتناولن المسكنات بانتظام أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بمضاعفات مقارنة بأولئك الذين لا يتناولن المسكنات.
وجد باحثو جامعة أبردين أن هناك معدلات أعلى للولادة المبكرة بين أولئك اللاتي تناولن مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية، وكانت الولادة المبكرة أكثر احتمالًا بنسبة 50% بين النساء اللائي تناولن واحدًا من 5 مسكنات شائعة في وقت ما خلال فترة الحمل.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: أن الباراسيتامول هو الخيار الأول لتسكين الآلام للنساء الحوامل، لكنها تحذر من تناول جرعات عالية من الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين؛ بحسب ما نقلت "اليوم السابع" المصرية.
ووجد باحثو جامعة أبردين البريطانية أن هناك معدلات أعلى للولادة المبكرة وولادة جنين ميت ووفيات الأطفال حديثي الولادة بين أولئك الذين تناولوا مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.
يشار إلى أن 8 من كل 10 من الأمهات الحوامل يتناولن المسكنات لتخفيف أعراض الحمل، ولكن هناك نصيحة متضاربة بشأن الأدوية التي يجب تناولها.