"جنين ميت بنسبة 50%".. تحذير شديد اللهجة للحوامل: إياكنّ والمسكنات!

وجد باحثو جامعة أبردين أن هناك معدلات أعلى للولادة المبكرة بين أولئك اللاتي تناولن مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية، وكانت الولادة المبكرة أكثر احتمالًا بنسبة 50% بين النساء اللائي تناولن واحدًا من 5 مسكنات شائعة في وقت ما خلال فترة الحمل.