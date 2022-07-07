جهاز المناعة شريك في المسؤولية عن الأضرار الدماغية

ولم يرصد فريق الباحثين في المعاهد الأمريكية للصحة "أن اي أتش" أي آثار للفيروس في الدماغ، بل وجدوا في المقابل أجسامًا مضادة، تتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بأغشية الأوعية الدموية التي تتسبب خصوصًا بالتهابات.