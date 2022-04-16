حاول الابتعاد عنها.. 8 أطعمة على السحور تُسبب الكوابيس

ما تشربه قبل النوم مهم، وله نفس أهمية الأطعمة التي تتناولها.. والمشروبات الغازية وكذلك التي تحتوي على الكافيين؛ تجعل من الصعب عليك النوم هانئًا.

الصودا ليست فقط تُسهم في زيادة الوزن وتؤدي إلى مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؛ إنما يمكن أن تسبب كوابيس بسبب محتوى السكر والكافيين.