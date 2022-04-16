حاول الابتعاد عنها.. 8 أطعمة على السحور تُسبب الكوابيس

هناك بعض أنواع الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على نمط النوم وتتحكم في الأحلام التي تراودنا خلال الليل؛ ولذا يجب تجنبها على السحور. وهي كالتالي وفق ما ذكره موقع ""listverse.
أظهرت دراسة في مجلة "فرونتيرز" في علم النفس، أن الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة في الليل، يعانون من صعوبة في النوم ويعانون من أحلام سيئة؛ إذ تُغَيّر الأطعمة الغنية بالتوابل درجة حرارة الجسم؛ مما يغير تكوينات الأحلام.
وأظهرت دراسة أجرتها إحدى جامعات أستراليا، أن الصلصة الحارة تؤثر سلبًا على أنماط النوم، وبما أن الصلصة ترفع درجة حرارة الجسم؛ فإن نشاط الدماغ ينزعج؛ وبالتالي يتسبب في الكوابيس.
نعلم أن السكر قد يسبب خطر زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري والسرطان؛ لكنه يسبب أيضًا أحلامًا سيئة؛ ولهذا تجنب الكعك قبل الذهاب إلى السرير؛ وفق موقع "مصراوي".
وفي البحث الذي نُشر في مجلة Frontiers in Psychology، أفاد 31% من الذين تمت دراستهم، بأن أحلامًا تكون غريبة بعد تناول الأطعمة مثل الكعك؛ إذ يمكن لهذه الأطعمة السكرية أن تغير تكوينات الحلم أثناء مرحلة حركة العين السريعة (REM)؛ لذا تأكد من تناولها قبل ست ساعات على الأقل من النوم.
عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي تتسبب في الكوابيس؛ فإن أصناف الجبن تقع في القائمة؛ إذ ذكر 44% من المشاركين في الدراسة التي ذُكرت سابقًا، أنهم يصابون بالكوابيس بعد تناول الجبن ومنتجات الألبان الأخرى.
الكربوهيدرات جزء أساسي من نظام غذائي متوازن؛ لأن الجسم يُحَوّلها إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر؛ وبالتالي لها نفس تأثير الأطعمة السكرية؛ إذ أظهرت الدراسة أن المكرونة تسبب أحلامًا مزعجة أكثر من جميع الأطعمة الأخرى باستثناء الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل.
الأطعمة الدهنية مثل رقائق البطاطس تُعتبر ضارة بالصحة؛ لأنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ غير أن الباحثين في إحدى الدراسات، وجدوا أن تناول الأطعمة مثل الرقائق، تتسبب في الحصول على قسط أقل من النوم والاستيقاظ طوال الليل؛ إذ تُعطل الجهاز الهضمي؛ مما يجعل من الصعب عليك النوم بهدوء أثناء الليل.
وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers of Psychology أن حوالى 12.5% من جميع الأحلام المزعجة نتجت عن الأطعمة الدهنية مثل الرقائق.
ما تشربه قبل النوم مهم، وله نفس أهمية الأطعمة التي تتناولها.. والمشروبات الغازية وكذلك التي تحتوي على الكافيين؛ تجعل من الصعب عليك النوم هانئًا.
الصودا ليست فقط تُسهم في زيادة الوزن وتؤدي إلى مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؛ إنما يمكن أن تسبب كوابيس بسبب محتوى السكر والكافيين.
والكافيين يحفّز الدماغ مباشرة حتى أثناء النوم، ويجعله يكافح الاسترخاء التام؛ مما يساعد في الحصول على أحلام غير سارة؛ لذا تجنب تناول الكافيين من أربع إلى ثماني ساعات قبل النوم.
يمكن أن تؤدي الشيكولاتة إلى كوابيس عنيفة تمامًا مثل الصودا؛ لأنها تحتوي على مادة الكافيين. ومن المعروف أن الشيكولاتة تحتوي على مركّبات لها تأثيرات نفسية على الدماغ يمكن أن تعزز الأحلام، وتحتوي الشيكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة الصحية؛ لكنها تتسبب في الأرق وقلة النوم؛ لأنها تحتوي على الثيوبرومين، وهو قلويد يصيب معدل ضربات القلب؛ مما يجعلك مستيقظًا في الليل.
الأشخاص الذين يتناولون أطعمة دهنية مثل البطاطس المقلية؛ يعانون من الكوابيس؛ لأن الجسم يستغرق مزيدًا من الوقت لمعالجة الأطعمة ثقيلة الكربوهيدرات؛ مما يقلل من جودة إغلاق العينين في الليل.