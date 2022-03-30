حبتان من الأفوكادو أسبوعيًّا تُقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

حبتان من الأفوكادو أسبوعيًّا تُقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%
كشفت دارسة طبية جديدة، أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن تناول حبتين أو أكثر من فاكهة الأفوكادو أسبوعيًّا؛ يمكنها أن تُقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 20%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذا النوع من الفاكهة.
وشارك في الدراسة التي تم نشرها في مجلة "جمعية القلب الأمريكية JAMA" أكثر من 68 ألف امرأة، وأكثر من 41 ألف رجل من الممارسين الصحيين على مدى 30 عامًا، وسئل المشاركون -بشكل سنوي- عن وجباتهم الغذائية، وتم خلالها تسجيل 9185 حالة نوبة قلبية و5290 سكتات دماغية.
وقالت الدكتورة لورينا باتشيكو، المؤلف الرئيسي من كلية هارفارد "تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن: "تقدم دراستنا دليلًا إضافيًّا على أن تناول الدهون غير المشبعة من مصادر نباتية؛ يمكن أن يحسّن جودة النظام الغذائي، وهو عنصر مهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولم يتم العثور على روابط بين تناول الأفوكادو وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأشارت الدكتورة شيريل أندرسون، رئيسة مجلس جمعية القلب الأمريكية لعلم الأوبئة والوقاية منها، أن هذه الدراسة دليلٌ على أن الأفوكادو له فوائد صحية محتملة.
وتحتوي فاكهة الأفوكادو على الألياف الغذائية والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن الرئيسية الأخرى؛ بما في ذلك المغنيسيوم والفيتامينات (C وE وK).