حبتان من الأفوكادو أسبوعيًّا تُقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

وقالت الدكتورة لورينا باتشيكو، المؤلف الرئيسي من كلية هارفارد "تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن: "تقدم دراستنا دليلًا إضافيًّا على أن تناول الدهون غير المشبعة من مصادر نباتية؛ يمكن أن يحسّن جودة النظام الغذائي، وهو عنصر مهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولم يتم العثور على روابط بين تناول الأفوكادو وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.