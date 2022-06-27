حتى لا تجوع أكسجينيًّا.. اعرف الأسباب والعلامات وسبل الوقاية

وأضاف: "كما يمكن أن يكون السبب انبعاث غازات سامة إلى الهواء الجوي مثل أول أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود، وهذا الغاز يحجب الهيموغلوبين؛ مما يؤدي إلى تكون مركب كاربوكسي هيموغلوبين (مركب الهيموغلوبين والكربون)، كما أن فقر الدم وتلوث الهواء الجوي يمكن أن يسببا الجوع الأكسجيني، وهناك أسباب أخرى".