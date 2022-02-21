حذارِ من تجاهلها.. 8 علامات مبكرة للنوبة القلبية

قد يخلط الكثير بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، وفقًا لـNHS هيئة الصحة البريطانية، التي ميّزت علامات مبكرة في حال اكتشافها مع التدخل الطبي المبكر يمكنها تجنيب الكثيرين الإصابة بأزمة قلبية والوفاة.

لماذا التدخل الطبي المبكر أمر حاسم في النوبة القلبية؟

في حالة النوبة القلبية وفقًا لموقع Onlymyhealth، يحدث نقص في إمداد الدم إلى عضلة القلب، وهي عضلة القلب، وبمجرد حدوث ذلك، تبدأ عضلات القلب في الموت، ويعد التشخيص والعلاج المبكر ضروريين لاستعادة تدفق الدم إلى القلب لحماية عضلات القلب.

وفيما يلي ووفق ما نشرت "اليوم السابع" المصرية نرصد الأعراض المبكرة لنوبة قلبية.

الأرق

عدم الراحة في الصدر

ثقل في الصدر

ألم صدر

التعرق

ضيق التنفس

فقدان الوعي في بعض الحالات

حموضة أو تجشؤ يخلط بينه الناس وبين التهاب المعدة.

وغالبًا ما يُساء فهم الأعراض المبكرة للنوبة القلبية، وخاصة آلام الصدر، والتجشؤ، وقلة من التعرق، وعدم الارتياح، على أنها ناتجة عن ارتداد الحمض أو التهاب المعدة.

ومع ذلك، إذا واجهت أيًّا من هذه الأعراض، فاستشر طبيبك على الفور. يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الرعاية المناسبة؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. ومن ثم، يجب ألا يأخذوا هذه الأعراض على محمل الجد وأن يفحصوا أنفسهم مرة واحدة على الأقل من قبل طبيب مجهز لإجراء الاختبارات المتعلقة بالقلب.

وفي بعض الحالات، يتم فقدان النوبة القلبية؛ حيث لا يعاني المريض من أي أعراض، وهو ما يُعرف باسم النوبة القلبية الصامتة.

أما بعض الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا للنوبة القلبية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فتشمل:

نقاط الضعف

خفة الرأس

عدم الراحة أو الألم في الرقبة أو الفك أو الظهر

عدم الراحة أو الألم في أحد الذراعين أو كليهما

وهي أعراض أيضًا يجب عدم تجاهل أي منها واستشارة الطبيب على الفور.