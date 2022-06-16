حذارِ من رابطة العنق في هذه الأجواء.. قد تسبب جلطة دماغية

وقال: "عند شد الربطة بإحكام في الصيف، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ لأنها تؤدي إلى سوء تدفق الدم الشرياني إلى الدماغ، وتدفق الدم الوريدي إلى القلب. وحتى إذا كانت الربطة تضغط بعض الشيء على أوردة العنق، فسيؤدي ذلك إلى امتلاء الرأس بالدم، ويصبح لون الوجه أرجوانيًا، وقد يحدث تورم داخل الغلاف الخارجي للدماغ، وهذا لن يسبب صداعًا فقط، بل قد يسبب جلطة دماغية".