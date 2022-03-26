حمية القلب السحرية.. هذه الأطعمة ضرورية وحذارِ من تلك

والأهم من ذلك كله، أن اختيار الحمية المناسبة سيؤدي إلى معالجة عوامل خطر الإصابة بمرض القلب ومشكلاته، بكلمات أخرى، إن تناول الطعام الصحي يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على فرصة حدوث مشكلات صحية في المستقبل.