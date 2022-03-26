حمية القلب السحرية.. هذه الأطعمة ضرورية وحذارِ من تلك

التغذية الجيدة وصحة القلب عاملان مرتبطان، ولا يمكن القول إن الشخص الذي يتمتع بصحة قلب جيدة مهمل في طعامه، لكن هذا لا يكفي، فحمية القلب الصحي تتطلب تناول أطعمة بعينها وتفادي أخرى، بحسب ما يقول موقع عيادة "كليفلاند" الصحية.
ويفضي اتباع حمية مناسبة لصحة القلب، إلى تقليص الكوليسترول والكوليسترول الضار، وتقليص مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.
وعلى سبيل المثال، فإن البوتاسيوم يوجد في كثير من الخضار والفاكهة، ويمكن أن يحد من ضغط الدم، الذي يؤثر في صحة القلب، وفق سكاي نيوز عربية.
والأهم من ذلك كله، أن اختيار الحمية المناسبة سيؤدي إلى معالجة عوامل خطر الإصابة بمرض القلب ومشكلاته، بكلمات أخرى، إن تناول الطعام الصحي يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على فرصة حدوث مشكلات صحية في المستقبل.
والأطعمة المطلوبة في حمية القلب هي على النحو التالي:
الفاكهة، والخضار، والمكسرات، الحبوب الكاملة، والبروتين الحيواني الخالي من الدهون، والسمك.
أما الأطعمة التي يجب تفاديها:
فهي الدهون المتحولة، والدهون المشبعة، واللحوم المصنّعة، واللحوم الحمراء، والكربوهيدرات المكررة، مثل البسكويت والمخبوزات، والمشروبات المحلاة مثل الصودا.