حوالي 30 جرامًا.. وجبة خفيفة تقلل خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية

وأوضحت الورقة البحثية: "تدعم هذه البيانات دور تناول الجوز في الوقاية الأولية من الأمراض القلبية الوعائية." وقال اختصاصي التغذية سيان بورتر، الذي يعمل مع مجلة Californian Walnuts: "تظهر الأبحاث أن الجوز ًقد يكون له تأثير مفيد على صحة القلب. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على الادعاء الصحي بأن حفنة من الجوز يوميًا (30 جراما) يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية".