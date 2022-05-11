خبراء تغذية يحذرون من تناول الموز في الصباح على معدة فارغة

ويمكن أن ينتج الجسم الكثير من الأنسولين بعد تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، ويمكن أن يتسبب رد الفعل في المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث يحاول الجسم إعادة نسبة السكر في الدم إلى مستوى آمن.