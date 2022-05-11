خبراء تغذية يحذرون من تناول الموز في الصباح على معدة فارغة

حذر بعض خبراء التغذية من الآثار الجانبية لتناول الموز على معدة فارغة.
وفقًا لموقع "ويل آند غوود" wellandgood"، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو أحد الأملاح الضرورية لوظائف الجسم خاصة توازن الماء وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضلات، مما يجعل الموز وجبة خفيفة بشكل خاص للأشخاص المهتمين بالصحة واللياقة البدنية.
وعلى الرغم من هذه الفوائد، قالت أخصائية التغذية في مدينة نيويورك جينيفر ماينغ: إن تناول موزة على معدة فارغة أول شيء في الصباح ليست فكرة جيدة.
وأضافت: يزيد جسمك بشكل طبيعي من نسبة السكر في الدم في الصباح، وإذا لم تكن مصابًا بمرض السكري، فسوف ينتج جسمك المزيد من الأنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديك، ولهذا السبب، فإن تناول الموز في الصباح ليس أفضل وقت لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة منخفضة الألياف".
وبحسب الخبراء، يفضل عند تناول الموز، إقران ذلك بأطعمة أخرى وتناولها في الوقت المناسب؛ لتجنب تأثير الإجهاد الناتج عن ارتفاع السكر.
وأوضحت خبيرة التغذية أن الألياف والبروتين والدهون يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم، مما يمنع حدوث ارتفاعات وانهيارات حادة في سكر الدم.
ويمكن أن ينتج الجسم الكثير من الأنسولين بعد تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، ويمكن أن يتسبب رد الفعل في المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث يحاول الجسم إعادة نسبة السكر في الدم إلى مستوى آمن.