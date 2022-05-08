خبراء تغذية ينصحون بـ 5 أطعمة للمساعدة في تدفق الدورة الدموية

وتضيف أن الجوز مصدر جيد لفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في وظيفة البطانة - حيث يطلق مواد تتحكم في ارتخاء الأوعية الدموية وتقلصها وكذلك الإنزيمات التي تتحكم في تخثر الدم، ووظيفة المناعة، والتصاق الصفائح الدموية (مادة عديمة اللون في الدم).