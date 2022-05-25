خبيرة تغذية: هذه أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لعلاج التهاب الحلق

تقول يونغ "يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتين، ويحتوي على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة. من المعروف أن هذه البروبيوتيك تساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء ويمكن أن تساعد في منع نمو البكتيريا الضارة".