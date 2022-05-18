"خبير تغذية" يكشف عن الطريقة المثالية للتخلص من الكيلوجرامات "العصبية"

وبيّن -وفق "روسيا اليوم"- أنه "عادة يزداد وزن الأشخاص الذين يعانون من القلق؛ مما يزيد قلقهم أكثر؛ لذلك يقولون إنهم لن يتناولوا أي طعام. ولكن هذا خطأ فادح، لأنه عادة ما يحدث انهيار لديهم، وهو ما يضيف بضعة كيلوغرامات أخرى إلى وزنهم؛ لذلك يجب ألا يشعروا بالجوع؛ لأن الجوع مؤلم ويؤدي إلى الانهيار وكسب كيلوغرامات "عصبية" إضافية".