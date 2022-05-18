"خبير تغذية" يكشف عن الطريقة المثالية للتخلص من الكيلوجرامات "العصبية"

كشف خبير تغذية روسي، عن الطريقة المثالية للتخلص من الوزن الزائد الناجم عن المواقف العصبية، دون إلحاق أي ضرر بالصحة.
وأشار الدكتور ميخائيل غينسبورغ، مدير معهد بحوث علم التغذية والعلاج الغذائي في سمارا، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر النفسي، يميلون إلى زيادة نسبة الأطعمة الدهنية والحلوة في نظامهم الغذائي؛ مما يؤدي أحيانًا إلى زيادة الوزن.
وتابع: المهم في هذه الحالة هو محاولة استقرار الحالة النفسية، وعدم محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة بصورة سريعة عن طريق الامتناع والحد من تناول الطعام.
وبيّن -وفق "روسيا اليوم"- أنه "عادة يزداد وزن الأشخاص الذين يعانون من القلق؛ مما يزيد قلقهم أكثر؛ لذلك يقولون إنهم لن يتناولوا أي طعام. ولكن هذا خطأ فادح، لأنه عادة ما يحدث انهيار لديهم، وهو ما يضيف بضعة كيلوغرامات أخرى إلى وزنهم؛ لذلك يجب ألا يشعروا بالجوع؛ لأن الجوع مؤلم ويؤدي إلى الانهيار وكسب كيلوغرامات "عصبية" إضافية".
وأضاف الخبير الروسي: تساعد الحمامات الساخنة والمشي وتناول الشاي المهدئ -على وجه الخصوص- على تخفيف القلق.