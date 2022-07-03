خبير هندي: العسل يمكن أن يصبح سامًّا إذا تناولته بهذه الطريقة

وتفصيلاً، يرى المدرب الهندي سادجورو، مؤسس منظمة "إيشا" لتعليم اليوغا في أنحاء العالم، أن هناك طريقة معينة، يصبح فيها العسل سامًّا. وقال سادجورو عبر حسابه على إنستغرام: "إذا وضعته في ماء مغلي فإن بعض أجزاء العسل ستتحول إلى مواد سامة"، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا". مضيفًا: "لذا لا يجب أن تضع العسل في الماء المغلي أبدًا، وألا تطبخه".