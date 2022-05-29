خضار رخيص وشائع يحقق انخفاضًا ملحوظًا في سكر الدم

يحدث مرض السكري عندما يُصاب الجسم بعدم القدرة على تحطيم مستويات الجلوكوز. وتتطلب الحالة إدارة دقيقة للحفاظ على الصحة العامة. ويعد النظام الغذائي أحد أفضل الطرق للتحكم في مرض السكري، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وقبل الخوض في إدارة مرض السكري من المهم التأكد من نوعَي المرض، النوع الأول والنوع الثاني؛ إذ يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها، ويحدث النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الإنسولين.
النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري، ويمثل 90% تقريبًا من إجمالي الحالات.
ويعتبر مرض السكري من النوع الثاني أسهل في إدارته من مرض السكري من النوع الأول. والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فاعلية للقيام بذلك.
ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكر؛ فعلى سبيل المثال: وجدت دراسة، أجرتها جامعة الجزيرة، أن البصل من أكثر الطرق فاعلية في خفض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.
وخلصت الدراسة المنشورة في Environ Health Insights إلى أن البصل "تسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز السريعة في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".
وأشار الباحثون إلى أن البصل "يمكن استخدامه كمكمل غذائي في إدارة النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري".
ومن المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أنه يجب على مرضى السكر إغراق نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم.
وإدراج البصل -كما أشير إليه في الدراسة- قد يساعد، لكنه ليس حلاً سحريًّا.
علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من البحث في البصل قبل التمكن من التوصل إلى نتيجة ملموسة.