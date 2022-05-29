خضار رخيص وشائع يحقق انخفاضًا ملحوظًا في سكر الدم

وقبل الخوض في إدارة مرض السكري من المهم التأكد من نوعَي المرض، النوع الأول والنوع الثاني؛ إذ يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها، ويحدث النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الإنسولين.