"خطر احتشاء عضلة القلب".. علامات مبكرة قبل أبواب الإصابة!

ويشير الأخصائي، إلى أن هناك أعراضًا أخرى تظهر قبل فترة طويلة من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، مثل ألم في الصدر، والتعرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، وغيرها.