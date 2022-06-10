دراسة: التدخين يسبّب هشاشة العظام والموت المبكّر للرجال

يُشار إلى أن تحليل التلوي (تحليل إحصائي) هذا، الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Nature Journal Scientific Reports، هو الأول الذي وسّع نطاق العلماء إلى ما بعد فحص كسور الورك في المقام الأول إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، بما في ذلك الرسغان والكتفان والساعدان وعظم الفخذين والساقان والعمود الفقري.