دراسة: التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل الإصابة بألزهايمر بـ40%

وأجريت الدراسة من قبل مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth)، بقيادة المؤلف الأول أفرام س. بوخبيندر، حيث قال: "وجدنا أن التطعيم ضد الإنفلونزا لدى كبار السن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لعدة سنوات. وزادت قوة هذا التأثير الوقائي مع عدد السنوات التي يتلقى فيها الشخص لقاحا سنويا ضد الإنفلونزا - بمعنى آخر، معدل الإصابة بمرض ألزهايمر، كان الأدنى بين أولئك الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا باستمرار كل عام. ويجب أن تقيِّم الأبحاث المستقبلية ما إذا كان التطعيم ضد الإنفلونزا مرتبطا أيضا بمعدل تطور الأعراض لدى المرضى المصابين بالفعل بخرف ألزهايمر".