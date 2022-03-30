دراسة: الليالي الحارة "تزيد" مخاطر الوفاة بمرض خطير!

وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ Open، إلى أن "النتائج الحالية يجب أن تثير تحقيقًا مشابهًا للتعرض ومعدلات الأحداث في مناطق خط العرض الوسطى المكتظة بالسكان، ومناطق خطوط العرض العالية. وبالنظر إلى الاحتمالية المتزايدة لفصول الصيف القاسية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة؛ تدعو نتائجنا إلى اتخاذ مبادرات وقائية لصحة السكان وسياسات حضرية جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية".