دراسة تؤكد: "المشي" الرياضي يبطئ الشيخوخة ويزيد عمرك البيولوجي

تَوصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن المشي "الرياضي"؛ من شأنه أن يؤخر عملية الشيخوخة. وقد اعتمدت الدراسة على عينة كبيرة شملت بيانات وراثية لـ405981 بريطانيًّا للتوصل إلى هذا الاستنتاج.
وكشفت الدراسة أن الممارسة المنتظمة للمشي السريع؛ ستتيح لرجل يبلغ من العمر 56 عامًا، أن يكون لديه شرايين رجل بعمر الأربعين؛ وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".
ويقدر العلماء مفهوم المشي السريع، بسرعة تبلغ حوالى 6 كلم في الساعة.
وسمح استخدام البيانات الجينية للمشاركين، بإظهار أن المشي السريع يؤدي إلى عمر بيولوجي أصغر. ومن الناحية العملية، اقترح الباحثون اعتماد المشي الرياضي للوصول إلى العمل أو خلال التنقلات اليومية؛ ففي عام 2019 أثبت الفريق البريطاني أن المشي السريع "لمدة عشر دقائق فقط في اليوم، يزيد من متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى عشرين عامًا مقارنة بمن يمشي بشكل طبيعي أو ببطء".
ولفت الباحثون إلى أن من المفضل اعتماد حياة رياضية منذ الصغر؛ لكنهم شددوا على أنه لم يفت الأوان أبدًا للبدء بممارسة الرياضة والمشي السريع مهما تقدمنا في العمر.