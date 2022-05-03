دراسة تؤكد: "المشي" الرياضي يبطئ الشيخوخة ويزيد عمرك البيولوجي

وسمح استخدام البيانات الجينية للمشاركين، بإظهار أن المشي السريع يؤدي إلى عمر بيولوجي أصغر. ومن الناحية العملية، اقترح الباحثون اعتماد المشي الرياضي للوصول إلى العمل أو خلال التنقلات اليومية؛ ففي عام 2019 أثبت الفريق البريطاني أن المشي السريع "لمدة عشر دقائق فقط في اليوم، يزيد من متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى عشرين عامًا مقارنة بمن يمشي بشكل طبيعي أو ببطء".