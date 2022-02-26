دراسة.. تقليل اللحوم مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

أظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية - بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري النوع 2 وأمراض القلب. واقترحت دراستان كبيرتان - EPIC-Oxford وAdventist Health Study-2 - أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

وأظهرت أبحاث محدودة ما إذا كانت هذه الأنظمة الغذائية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

آخر الدراسات وفق روسيا اليوم وجدت أن تناول كميات أقل من اللحوم يقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان، حتى أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

ووفق الدراسة: جرى تحليل واسع النطاق للنظام الغذائي ومخاطر الإصابة بالسرطان باستخدام بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة "قاعدة بيانات للمعلومات الوراثية والصحية التفصيلية لما يقرب من 500000 بريطاني". وعندما تم تجنيد المشاركين بين عامي 2006 و2010، أكملوا استبيانات حول نظامهم الغذائي، بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة مثل اللحوم والأسماك.

وتتبعت الدراسة المشاركين لمدة 11 عامًا باستخدام سجلاتهم الطبية لفهم كيف تغيرت صحتهم خلال هذا الوقت.

وتم تصنيف المشاركين إلى أربع مجموعات حسب نظامهم الغذائي. وكان حوالي 53% من أكلة اللحوم بانتظام "بمعنى أنهم كانوا يأكلون اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع". وكان 44% من المشاركين من ذوي الأكل المنخفض للحوم "يأكلون اللحوم خمس مرات أو أقل في الأسبوع".

وبالمقارنة مع من يأكلون اللحوم بانتظام، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بأي نوع من السرطان كان أقل بنسبة 2% لمن يتناولون اللحوم بشكل منخفض، و10% أقل لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، و14% لدى النباتيين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منخفض لديهم خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بمن يتناولون اللحوم بانتظام. وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة على وجه الخصوص، يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووجدوا أيضًا أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن هذا لم يكن مهمًا من الناحية الإحصائية.

كما أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان البروستات، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب النظام الغذائي، أو ما إذا كان بسبب عوامل أخرى، مثل ما إذا كان الشخص يسعى لفحص السرطان أم لا.

وعلى الرغم من تعديل النتائج بعناية لمراعاة الأسباب المهمة الأخرى للسرطان، مثل التدخين واستهلاك الكحول، لا يزال من الممكن أن تكون العوامل الأخرى قد أثرت على النتائج.

ومن المهم ملاحظة أن التخلص من اللحوم ببساطة لا يجعل بالضرورة نظامك الغذائي أكثر صحة؛ على سبيل المثال، قد يستمر بعض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا في تناول كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات وكميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمعالجة؛ ما قد يؤدي إلى تدهور الصحة.

ويبدو أن معظم الأدلة التي تظهر ارتباطًا بين انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان والأنظمة الغذائية النباتية، تشير أيضًا إلى أن زيادة استهلاك الخضار والفواكه والحبوب الكاملة قد تفسر هذا الخطر المنخفض.