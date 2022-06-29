دراسة تكتشف "رابطًا ميكروبيًّا" بين نظام غذائي شائع ومرض مميت

هناك دليل على أن اتباع نظام غذائي صحي هو المحدد الرئيسي للبقاء على قيد الحياة، والوقاية من السرطان، وهذا ينطبق بشكل خاص على سرطان القولون، الذي يحدث غالبًا بسبب سوء الخيارات الغذائية، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.