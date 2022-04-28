دراسةٌ تكشف تأثير الاختلاط مع غير المحصّنين في نقل عدوى كورونا

ووفقًا لموقع "forbes" قام الباحثون أولًا ببناء نموذج مُعدٍ من الأمراض التنفسية مع مجموعتين فرعيتين متصلتين هم الأشخاص الذين تم تطعيمهم، والذين لم يتم تلقيحهم، بعد ذلك، قاموا بمحاكاة مجموعة من أنماط الاختلاط بين المجموعات الملقحة وغير المحصنة، والتي تراوحت من الخلط العشوائي إلى المزج الكامل المتماثل (التشابه الكامل)؛ حيث يكون الناس على اتصال حصريّ مع الآخرين الذين لديهم نفس حالة التطعيم.