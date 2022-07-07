دراسة جديدة تُحَذر: تغير المناخ يضر بالشعر وقد يسبب الصلع!

وبحسب البروفيسور فؤاد يوكسل، جراح التجميل في Longevita؛ فإن تغير المناخ له تأثير سلبي على صحة الجلد؛ حيث قال: "المناخ الأكثر دفئًا زاد من حدوث التهابات الجلد. ويمكن أن تؤدي ملوثات الهواء أيضًا إلى ظهور حالات تهيج الجلد مثل الأكزيما والصدفية. ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية. وجميعها تؤثر على الجلد والشعر المرتبط به".