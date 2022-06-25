دراسة جديدة تعطي نتائج غير متوقعة عن فوائد تناول "البيض" بكثرة

من الأطعمة الأكثر إثارة للجدل يتصدر البيض القائمة، كونه يعتبر منتجَ إفطارٍ ممتازًا وصحيًّا للغاية، ومن ناحية أخرى، وفقًا للبعض، يعتبر قنبلة كوليسترول حقيقية.
وللإجابة عن التساؤل الهام: هل البيض حقًّا يزيد من الدهون في الدم؟ قالت اختصاصية التغذية لي يونيوان: إنه على العكس تمامًا، يمكن أن يكون البيض مساعدًا ممتازًا في مكافحة الكوليسترول.
واستشهدت المتخصصة بدراسة جديدة من مجموعة أكاديمي في مستشفى "فواي".
وفقًا للتجربة التي نقلتها سبوتنيك عربي: أكل المتطوعون البيض يوميًّا، وبعد مراقبة المشاركين في الدراسة خلص العلماء إلى أنه إذا تناولت البيض أكثر من 6 مرات في الأسبوع، فإن مستوى الكوليسترول في الدم سيرتفع، لكن تناول البيض باعتدال "ثلاث إلى ست مرات في الأسبوع" لن يسبب لك أي ضرر، بل على العكس سيزيد من نشاط جسمك ويغنيه بعدة عناصر غذائية.
ويوجد بالفعل كوليسترول في صفار البيض: نحو 290 مغ لكل 50 غرامًا منه. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن الكوليسترول يتم تصنيعه بشكل أساسي في أجسامنا نفسها، وأن كمية صغيرة منه فقط تأتي من الطعام.
وإذا لم يكن لدى الشخص مشاكل في التمثيل الغذائي للدهون، فمن غير المرجح أن يصاب بتصلب الشرايين من البيض إذا تناوله على الإفطار.