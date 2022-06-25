دراسة جديدة تعطي نتائج غير متوقعة عن فوائد تناول "البيض" بكثرة

وفقًا للتجربة التي نقلتها سبوتنيك عربي: أكل المتطوعون البيض يوميًّا، وبعد مراقبة المشاركين في الدراسة خلص العلماء إلى أنه إذا تناولت البيض أكثر من 6 مرات في الأسبوع، فإن مستوى الكوليسترول في الدم سيرتفع، لكن تناول البيض باعتدال "ثلاث إلى ست مرات في الأسبوع" لن يسبب لك أي ضرر، بل على العكس سيزيد من نشاط جسمك ويغنيه بعدة عناصر غذائية.