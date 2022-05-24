دراسة جديدة: تقليص مدة مشاهدة التلفزيون يحميك من أمراض القلب

وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة غلاسكو الإسكوتلندية، أن المخاطر الصحية المرتبطة بمشاهدة التلفزيون، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، كانت في أدنى مستوياتها عندما قضى المشاركون ساعتين أو أقل يومياً أمام الشاشات.



