دراسةٌ جديدة تكشف نظامًا غذائيًّا يحمي من سرطان الثدي

وأشارت "وارد" أيضًا إلى أن "النظام الغذائي النباتي المتوازن والمخطط جيدًا؛ يقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال توفير كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة والألياف والمغذيات النباتية، وهي مركّبات وقائية موجودة فقط في الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات، وأطعمة الصويا والحبوب والنباتات الأخرى، وبدورها تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية على حماية الخلايا من التحول إلى أورام".