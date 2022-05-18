دراسة جديدة: 7 ساعات من النوم يوميًّا مثالية لمن تجاوزوا الأربعين

وقال البروفيسور جيانفينج فينج من جامعة فودان ببيان صحفي: بينما لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع أن الحصول على قدر ضئيل جدًّا أو كثير جدًّا من النوم يتسبب في حدوث مشاكل معرفية؛ يبدو أن تحليلنا المعنيّ بالأفراد على مدار فترة زمنية أطول يدعم هذه الفكرة.. إلا أن الأسباب التي تجعل كبار السن ينامون لساعات قليلة، تبدو معقدة وتتأثر بمزيج من تركيبنا الجيني وبنية أدمغتنا.