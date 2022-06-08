دراسة: جذر الشمندر والعنب والكرز تعزز أداء تمارين التحمُّل للرياضيين

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن مستويات النترات الموجودة في جذر الشمندر، التي ثبت أنها تعزز تدفق الدم، وتزيد من إيصال المغذيات والأكسجين إلى العضلات أثناء التمرين، ساعدت الرياضيين على الأداء بشكل أفضل بسرعة، وأن البوليفينول الموجود في العنب والكرز ومستخلص لحاء الصنوبر ساعد في حماية النترات من التدهور في الجسم؛ ما يعزز القدرة على التحمل. وعلى الرغم من قدرة L-citrulline على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم فإن تناول البطيخ الغني بـ L-citrulline لم يعزز أداء التمرين.