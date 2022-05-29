دراسة حديثة: توقيت وكمية الوجبات قد يؤديان إلى تسريع شيخوخة الجسم

وأضافت: "من المهم أن نلاحظ أنه عندما نأكل في وقت متأخر من الليل (أو قريبًا من الوقت الذي يجب أن نكون فيه نائمين) فقد يؤدي ذلك إلى التخلص من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، ويجعل من الصعب عليك النوم والاستمرار في النوم".