دراسة: مستويات أوميغا 3 في الدم ذات صلة بالإصابة بألزهايمر

ووفق الدراسة، التي قادها الدكتور أليكس سالا فيلا، ونُشرت في مجلة Nutrients؛ اتضح أن توفير الغذاء الإضافي من حمض الدوكوساهكساينويك من أوميغا 3، خاصة لأولئك الذين يحملون جين ApoE4 (الذي يضاعف تقريبًا قابلية الفرد للإصابة بمرض ألزهايمر)، قد يبطئ من تطور المرض.